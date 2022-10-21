Політика

Саміт ЄС у Брюсселі прийняв підсумкову заяву щодо України

21 Жовтня 2022 20:37
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Євросоюз

Лідери 27 європейських країн завершили дводенну зустріч у Брюсселі з питань енергетики та війни в Україні та випустили всеосяжну підсумкову заяву.

Ось головне із документа:

Військові злочини проти українців, які підтверджуються значним числом доказів, що зростає, є грубим порушенням міжнародного права. Євросоюз наголошує на своєму прагненні притягнути до відповідальності Росію, усіх відповідальних за конкретні злочини та їхніх спільників. Агресія щодо України віднесена до документу до таких злочинів.

ЄС нещодавно посилив обмежувальні заходи щодо Росії і наголошує на важливості їх ефективного застосування – із запобіганням їхньому обходу. У цій галузі “потрібні додаткові зусилля”.

Європейська рада рішуче засуджує саботаж критичної інфраструктури, такий як трубопровід “Північний потік”. ЄС “рішуче відповідатиме” на будь-яке знищення критичної інфраструктури та інші “гібридні дії”.

Росія, яка зробила продовольство зброєю у своїй війні з Україною, сама несе відповідальність за світову кризу в галузі продовольчої безпеки, йдеться в документі. ЄС закликає до продовження домовленості щодо розблокування південних портів України.


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