Політика

Рустема Умєрова призначено міністром оборони України

6 Вересня 2023 13:29
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кадри, міноборони

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Таке рішення підтримали 338 народних депутатів.

Рустем Умєров – народний депутат ІХ скликання від партії Голос, був головою Фонду держмайна з вересня 2022 року. До цього був заступником керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Умєров був членом української делегації на перемовинах з РФ на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, брав участь у процесі обміну полоненими.

Є співзасновником компанії ASTEM та благодійного фонду ASTEM Foundation. Компанія займається управлінням інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури.

Політик має кримськотатарське коріння, його родина була насильно депортована радянською владою з Криму у 1944 році. Станом на 2019 рік Умєров був радником Мустафи Джемілева та делегатом Курултаю, кримськотатарського національного зібрання.

3 вересня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: Резнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.

5 вересня Рада проголосувала за звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Він відзвітував парламенту про свою роботу на посаді.


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