Кримінал

Росіяни зруйнували “Шахедом” навчальний заклад Сумської області

23 Серпня 2023 11:47
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В місті Ромни Сумській області російські окупанти вдарили БпЛА Shahed 136 по навчальному закладу.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

“Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БпЛА типу “Shahed” влучив у навчальний заклад”, – пише ОВА.

“У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС.  Ще 3 людей отримали поранення”, – повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу.


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Росіяни зруйнували “Шахедом” навчальний заклад Сумської області
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