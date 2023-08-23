Росіяни зруйнували “Шахедом” навчальний заклад Сумської області

В місті Ромни Сумській області російські окупанти вдарили БпЛА Shahed 136 по навчальному закладу.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
“Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БпЛА типу “Shahed” влучив у навчальний заклад”, – пише ОВА.
“У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще 3 людей отримали поранення”, – повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу.