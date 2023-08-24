Кримінал

Росіяни завдали удару по Дніпру, є постраждалі

24 Серпня 2023 07:10
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Голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив про “приліт” і постраждалих.

Він повідомив, що росіяни били по місту ракетами. Одну з них вдалося збити, однак є і влучання. Руйнувань зазнав транспортний об’єкт, а семеро людей зазнали поранень – серед них троє чоловіків та четверо жінок.

“Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості”, – сказав Лисак.

Крім цього, пошкоджнні також з десяток об’єктів – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, також понівечені 15 кіосків.

Крім цього, ворожа ракета зруйнувала два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, пошкодила контактну тролейбусну мережу, водо- і газогони.


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Росіяни завдали удару по Дніпру, є постраждалі
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