Росіяни завдали ударів по швидкісних поїздах Інтерсіті+

Цієї ночі, 28 серпня, російські війська завдали цілеспрямованого удару по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Залізничникам — працівникам депо — вдалося ліквідувати одну з пожеж. Один поїзд суттєво ушкоджено. Інформація про постраждалих не надходила.

“Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури”, — йдеться в повідомленні.

Через пошкодження інфраструктури залізничного вузла у Козятині низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.