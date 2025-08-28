        Суспільство

        Росіяни завдали ударів по швидкісних поїздах Інтерсіті+

        Галина Шподарева
        28 Серпня 2025 07:35
        читать на русском →
        Знищений вогнем потяг / Фото: Укрзалізниця
        Знищений вогнем потяг / Фото: Укрзалізниця

        Цієї ночі, 28 серпня, російські війська завдали цілеспрямованого удару по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        Реклама
        Реклама

        Залізничникам — працівникам депо — вдалося ліквідувати одну з пожеж. Один поїзд суттєво ушкоджено. Інформація про постраждалих не надходила.

        “Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо,  адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури”, — йдеться в повідомленні.

        Через пошкодження інфраструктури залізничного вузла у Козятині низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини