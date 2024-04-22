Росіяни завдали удар по обʼєкту телевізійної інфраструктури Харкова

Російські окупаційні війська вдарили по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

“На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення”, – повідомив Синєгубов.

Людських жертв вдалося уникнути, співробітники перебували в укритті.

За даними ОВА, окрім обласного центру, під російськими ударами опинилися й інші населені пункти області. Так, у Вовчанську керована авіабомба влучила на територію недіючого м’ясокомбінату. У Слобожанському та Дергачах росіяни поцілили по відкритій території. Внаслідок ворожих атак ніхто не постраждав.