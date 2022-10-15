Суспільство

Росіяни вночі атакували Запоріжжя ракетами, пошкоджено 36 будинків

15 Жовтня 2022 09:27
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запоріжжя

Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух повідомив про те, що росіяни завдають ракетних ударів по обласному центру.

Він закликав мешканців Запоріжжя знаходитися в укриттях і не наражати себе на небезпеку.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв вранці повідомив, що були атаковані об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Є багато руйнувань.

“Вибуховою хвилею пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектору, заклад освіти та автостоянку. Комунальні служби вже починають працювати та усувати наслідки прильотів. Дякувати Богу, постраждалих немає”, – написав Куртєв.


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