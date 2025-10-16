На Полтавщині ліквідували пожежі після атаки РФ на енергооб’єкти

У районі Добропілля росіяни кинули у бій 22 одиниці бронетехніки: “Азов” показав, як палає транспорт окупантів

“Я росіянин, ми вас будемо вбивати до кінця”: у Швейцарії чоловік напав на україномовну родину

Росіяни скинули дві авіабомби на агропідприємства на Харківщині: фото з місця

РФ вдарила двома ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ, є загиблі та поранені

Населений пункт залишився без електропостачання. Інформація про постраждалих не надходила.

Також частково пошкоджено вісім приватних будинків та два легкові автомобілі.

Сьогодні, 16 жовтня, близько 17:00, російська авіація двома керованими авіабомбами вдарила по селу Сковородинівка Харківської області.