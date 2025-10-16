Росіяни скинули дві авіабомби на агропідприємства на Харківщині: фото з місця

Сьогодні, 16 жовтня, близько 17:00, російська авіація двома керованими авіабомбами вдарила по селу Сковородинівка Харківської області.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Внаслідок авіаудару пошкоджено два сільгосппідприємства.
“Розтрощено складські приміщення, дві одиниці техніки та автомобіль Газель, постраждав зібраний врожай”, – розповів Коваленко.
Також частково пошкоджено вісім приватних будинків та два легкові автомобілі.
Населений пункт залишився без електропостачання. Інформація про постраждалих не надходила.