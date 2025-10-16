        Суспільство

        Росіяни скинули дві авіабомби на агропідприємства на Харківщині: фото з місця

        Галина Шподарева
        16 Жовтня 2025 19:04
        читать на русском →
        Пошкоджене агропідприємство на Харківщині / Фото: Віктор Коваленко
        Пошкоджене агропідприємство на Харківщині / Фото: Віктор Коваленко

        Сьогодні, 16 жовтня, близько 17:00, російська авіація двома керованими авіабомбами вдарила по селу Сковородинівка Харківської області.

        Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

        Внаслідок авіаудару пошкоджено два сільгосппідприємства.

        Реклама
        Реклама

        “Розтрощено складські приміщення, дві одиниці техніки та автомобіль Газель, постраждав зібраний врожай”, – розповів Коваленко.

        Також частково пошкоджено вісім приватних будинків та два легкові автомобілі.

        Населений пункт залишився без електропостачання. Інформація про постраждалих не надходила.

        Наслідки авіаудару по Харківщині / Фото: Віктор Коваленко

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини