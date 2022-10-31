Кримінал

Росіяни розстріляли два цивільних буксира – дві людини загинули

31 Жовтня 2022 19:41
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вийна

На Очаківському напрямку російські військові влучили у два портових цивільних буксири, які залучалися до транспортування баржі зі збіжжям, дві людини загинули, одного пораненого врятовано, доля ще одного члена екіпажу не відома.

“Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – не відома”, – повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Водночас, Сили оборони України біля Антонівського мосту під Херсоном знищили дві баржі, які росіяни використовували у понтонній переправі, щоб дістатися з правого берега Дніпра на лівий.

А ворожий ударний гелікоптер Ка-52 атакував напрямок недавно звільненої Нової Кам’янки в Херсонській області. Але згодом зенітники збили “Алігатор”.

Під час ранкового масованого ракетного удару по Україні на південному напрямку з літаків тактичної авіації РФ були випущені 13 ракет типу Х-101, які знищено силами протиповітряної оборони.

У Кам’янському районі Дніпропетровської області росіяни вдарили дронами-камікадзе “Shahed-136” по об’єкту енергетичної інфраструктури. Без людських втрат.

“Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує укриватися в ракетобезпечному районі, за мисом Тарханкут, складається з 8 кораблів та катерів, серед яких 2 надводних носії крилатих ракет. 16 високоточних далекобійних ракет типу “Калібр” напоготові до використання.

Загрози повторних масованих атак ракетами і дронами-камікадзе цілком імовірні”, – йдеться у повідомленні.


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