Кримінал

Росіяни розстріляли брата і сестру у прикордонному селі на Сумщині

27 Січня 2024 12:43
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Сьогодні вранці ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади в Сумській області. Про це повідомили у місцевій ОВА.

Їх будинок знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.

“Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя”, – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.


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