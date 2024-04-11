Росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС

В ході масованої атаки на територію України 11 квітня ворог повністю знищив Трипільську ТЕС на Київщині.
Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ “Центренерго” Андрій Гота в коментарі інформаційному агентству “Інтерфакс-Україна”.
В ході масованої атаки на територію України 11 квітня ворог повністю знищив Трипільську ТЕС на Київщині.
Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ “Центренерго” Андрій Гота в коментарі інформаційному агентству “Інтерфакс-Україна”.
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