Суспільство

Росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС

11 Квітня 2024 11:39
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Трипільска ТЕС / Вікіпедія

В ході масованої атаки на територію України 11 квітня ворог повністю знищив Трипільську ТЕС на Київщині. 

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ “Центренерго” Андрій Гота в коментарі інформаційному агентству “Інтерфакс-Україна”.


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