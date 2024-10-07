Росіяни пошкодили цивільне судно з кукурудзою в порту Одещини

У ніч на 6 жовтня Росія пошкодила цивільне судно “PARESA” під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту.

Це сталось біля одного з причалів в морському порту Південний, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Всього на судно було завантажено близько 6000 тонн української кукурудзи.

“Загалом, це вже 20 цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак. Кілька тижнів тому країна-терорист вдарила по судну, що везло пшеницю в Єгипет. Це ніщо інше, як спроби Росії вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку”, – розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.