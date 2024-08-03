Росіяни по-звірячому вбили українського військовополоненого

У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Про це повідомив українській омбудсмен Дмитро Лубінець.
“Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів!” – прокоментував він фото.
Лубінець також зазначив, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.
“Зважаючи на жахливі кадри, я терміново звернувся:
- До МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони країни-терориста.
- До українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину”, – написав він у Telegram.