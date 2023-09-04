Кримінал

Росіяни обстріляли їдальню на Харківщині

4 Вересня 2023 08:26
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обстріл

Минулої ночі, близько 02:00, російські окупанти обстріляли с. Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено будівлю їдальні. Без постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог гатив по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

  • Внаслідок обстрілів Куп’янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік. У місті знищено торговельний об’єкт.
  • В с. Чернещина Ізюмського району ударом керованою авіабомбою зруйновано 2 приватних домоволодіння.

Крім того, під вогнем ворога перебували Уди, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Вільхуватка та інші населені пункти. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі.


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