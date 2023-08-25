Росіяни обстріляли Нікополь: загинув 59-річний чоловік

Російські війська ввечері 25 серпня обстріляли Нікополь, що на Дніпропетровщині. Окупанти вбили 59-річного чоловіка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у місті пошкоджені два приватні будинки й авто. Понівечені лінія електропередач і газогін.

Перед цим в ОВА повідомляли, що росіяни кілька разів за день обстрілювали Нікопольський район. По Нікополю та Марганецькій громаді окупанти вдарили з важкої артилерії, також вони скидали боєприпаси з безпілотників.