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Росіяни накрили вогнем Сумщину: є загибла і поранена, пошкоджено інфраструктуру

6 Листопада 2022 19:24
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обстріли

Внаслідок обстрілу росіянами Ворожбянської громади Сумщини у неділю загинула жінка, ще одну поранено.

“По Ворожбянській громаді з Росії за день прилетіло 72 снаряди… На жаль, маємо смертельний випадок. Осколком убило місцеву 62-річну жительку, яка під час обстрілу була на городі. Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Ще одна місцева жителька поранена”, – повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

 Живицький повідомив, що опівдні ворог гатив по Ворожбянській громаді зі ствольної артилерії. “Прильоти” були на вулицях, на подвір’ях місцевих мешканців, були й прямі попадання в будівлі.

Згодом цю ж громаду обстріляли ще й з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Дуже пошкоджені 3 приватні будинки. Від однієї оселі мало що вціліло. Також зруйновані літня кухня, лазня та сараї. Пошкоджені електромережі та осколками побиті газові труби. На місці працюють аварійні бригади.

Снаряди також розривалися біля багатоквартирного будинку. Три квартири пошкоджені: вибиті вікна, вирвані віконні рами, двері.

Голова ОВА також повідомив, що через російські терористичні обстріли у неділю була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом.


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