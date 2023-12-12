Росіяни формують штурмові підрозділи з офіцерів на півдні України

Російський генерал-полковник Михайло Теплінський, який командує окупаційним угрупованням Дніпро, наказав формувати штурмові підрозділи з-поміж офіцерського складу.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону у вівторок, 12 грудня.

«Це такі собі ударні батальйони, за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття. Основні критерії для офіцерів, якими комплектують штурмові підрозділи, — це нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість та слабка мотивація», — зазначив він.

Ковальов зауважив, що загалом Теплінський не користується авторитетом серед військовослужбовців Збройних сил РФ.

«Зокрема, його підлеглі говорять, що він не дбає про життя особового складу. Досить буденна і прозаїчна ситуація як для російських командувачів», — підсумував речник.