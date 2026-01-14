Росіяни атакували безпілотниками Харківщину: горіли будинки та авто, є постраждалі

        Події

        Галина Шподарева
        14 Січня 2026 09:07
        Пожежа після влучання БпЛА / Фото: ДСНС Харківщини
        Пожежа після влучання БпЛА / Фото: ДСНС Харківщини

        У ніч на 14 січня внаслідок російських ударів безпілотниками на Харківщині сталися пожежі в кількох населених пунктах. Рятувальники ліквідували загоряння в Ізюмському та Куп’янському районах, є постраждалі.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Унаслідок російських обстрілів на Харківщині сталися чотири пожежі. У селі Олександрівка Ізюмського району горів приватний будинок на площі 90 кв. м, пошкоджено дахи сусідніх будинків.

        У селі Жуків Яр Куп’янського району на території двох приватних будинків горіли господарчі споруди та автомобіль, постраждали двоє людей.

        У селі Роздольне Куп’янського району горів приватний будинок на площі 100 кв. м.

        До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцери-рятувальники громад.

        Пожежі після обстрілів на Харківщині / Фото: ДСНС

