Політика

Росіянам заборонили в’їжджати до ЄС на власному автотранспорті

10 Вересня 2023 19:11
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санкції

Європейська комісія підтвердила, що росіянам заборонено в’їзд до країн Євросоюзу на власних автомобілях, зареєстрованих у Росії.

Як роз’яснила Єврокомісія, це розцінюватиметься як заборонений імпорт, незалежно від того, чи використовується машина в особистих чи комерційних цілях.

Росіянам також не дозволено ввезення до країн ЄС товарів та речей, імпорт яких із Росії до ЄС заборонено. Це може стосуватися, зокрема, таких особистих речей, як смартфони, комп’ютери, а також шкіряні та хутряні вироби.

Як повідомляє Єврокомісія, заборонено ввезення до ЄС золотих прикрас російського походження та вивезених із Росії після 22 липня 2022 року. Заборона не поширюється на золоті прикраси для особистого користування фізичних осіб, які подорожують до Європейського Союзу, доки прикраси належать цим особам і не призначені для продажу.


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