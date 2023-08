Росія збирає сили для удару в секторі Куп’янськ-Лиман, вважає британська розвідка

Міністерство оборони Великобританії у своєму щоденному зведенні прогнозує, на яких ділянках фронту армія РФ може активізуватися найближчим часом.

Внаслідок українського контрнаступу російські частини в районі Бахмута та на південних ділянках фронту опинилися під великим тиском ЗСУ. У той же час на північному заході, в районі Куп’янськ-Лиман, армія РФ продовжує робити невеликі за масштабами атаки і зуміла трохи просунутися.

Однак, у міру того, як ЗСУ послідовно звільняють території на півдні країни, Росія шукатиме можливості для серйозніших наступальних дій, і сектор Куп’янськ-Лиман – один із потенційних напрямків для нового удару.

Є велика ймовірність того, що найближчими двома місяцями Росія перейде до більш інтенсивних дій у цьому районі з прицілом просунутися на захід від річки Оскол, що дозволило б їй створити буферну зону навколо Луганської області.

