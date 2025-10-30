        Суспільство

        Росія завдала комбінованого удару по Запоріжжю: великі руйнування і постраждалі

        Віктор Алєксєєв
        30 Жовтня 2025 06:56
        читать на русском →

        Внаслідок обстрілу Запоріжжя травмовано 2 людей, їм надається медична допомога. Кількість постраждалих уточнюється, повідомляє ДСНС.

        Запоріжжя: росія завдала комбінованого удару по обласному центру та району / Фото ДСНС

        За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку з 1 по 4 поверх, після чого обвалився п’ятий. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи, залучено кінологічний розрахунок.

        Піротехнічний розрахунок ДСНС провів обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.

        Реклама
        Реклама

        Рятувальники ліквідували загоряння покрівлі трьохповерхового житлового будинку

        Психологи ДСНС надали підтримку 15 людям, серед них 4 дитини.

        На місцях працюють усі екстрені служби.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини