Росія завдала комбінованого удару по Запоріжжю: великі руйнування і постраждалі

Україна вперше проголосувала проти зняття ембарго США з Куби та закриває посольство в Гавані

Уряд збільшує гранти для бізнесу та ветеранів у межах програми “Власна справа”: які умови

Politico: У Німеччині та Польщі погрожують переглянути ставлення до біженців з України через наплив молоді

Зеленський розповів, що відбувається на Покровському та Куп’янському напрямках

За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку з 1 по 4 поверх, після чого обвалився п’ятий. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи, залучено кінологічний розрахунок.