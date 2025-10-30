Росія завдала комбінованого удару по Запоріжжю: великі руйнування і постраждалі

Внаслідок обстрілу Запоріжжя травмовано 2 людей, їм надається медична допомога. Кількість постраждалих уточнюється, повідомляє ДСНС.
За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку з 1 по 4 поверх, після чого обвалився п’ятий. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи, залучено кінологічний розрахунок.
Піротехнічний розрахунок ДСНС провів обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники ліквідували загоряння покрівлі трьохповерхового житлового будинку
Психологи ДСНС надали підтримку 15 людям, серед них 4 дитини.
На місцях працюють усі екстрені служби.