Росія запустила мінімум одну ракету з Білорусі

Російські війська здійснили запуск балістичної ракети з території Білорусі. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Це перший випадок застосування балістичне озброєння з території Білорусі з початку війни.
Російські війська здійснили запуск балістичної ракети з території Білорусі. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Це перший випадок застосування балістичне озброєння з території Білорусі з початку війни.
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