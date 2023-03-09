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Росія випустила по Україні 81 ракету, в тому числі 6 “Кинджалів”, – Залужний

9 Березня 2023 09:23
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обстріл

Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

“Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України.

Здійснив 81 пуск ракет різного базування:

– 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
– 20 пусків крилатих ракет морського базування “Калібр”;
– 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
– 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 “Кинджал”;
– 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
-13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА “Shahed-136/131”, – повідомив головнокмандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

Силами та засобами Повітряних сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, “Калібр” знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА “Shahed-136/131”.

Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.


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