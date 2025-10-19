Росія вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині — під землею залишилося 192 гірники

Росія завдала удару по вугільному підприємству ДТЕК у Дніпропетровській області.

На момент удару під землею перебувало 192 співробітники, яких зараз евакуюють на поверхню. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

«Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці», — зазначили у компанії.

Це вже четверта масштабна атака на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці. Енергетики наголошують, що такі удари спрямовані на дестабілізацію енергосистеми України напередодні холодного сезону.