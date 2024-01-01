Росія тримає біля північної ділянки українського кордону 19 тис. військових

Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей і тримає на прикордонні з Україною військове угруповання до 19 тисяч осіб.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Укрінформ.

“Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Військові підрозділи противника здійснюють розвідку, обстрілюють прикордонні райони, використовують авіацію та безпілотні літальні апарати-камікадзе, завдають ракетних ударів балістичними та керованими ракетами. Крім військових об’єктів, Росія намагається зруйнувати енергетичну, транспортну та промислову інфраструктури, завдає цинічних ударів по житлових кварталах, медичних та освітніх установах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами. Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами”, – підкреслив командувач.

Як зазначив Наєв, впродовж 2023 року сили угрупувань військ Північної операційної зони продовжували проведення стабілізаційної операції у визначених районах. Зокрема, за його словами, у співпраці з Повітряними силами ЗСУ забезпечується прикриття військ та критичних об’єктів інфраструктури від можливих авіаційних та ракетних ударів противника.

Також триває модернізація військ, переозброєння їх на більш сучасні іноземні зразки, зокрема в секторі протиповітряної оборони.