Політика

Росія тримає біля північної ділянки українського кордону 19 тис. військових

1 Січня 2024 15:50
читать на русском →
війна

Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей і тримає на прикордонні з Україною військове угруповання до 19 тисяч осіб.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає Укрінформ.

“Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Військові підрозділи противника здійснюють розвідку, обстрілюють прикордонні райони, використовують авіацію та безпілотні літальні апарати-камікадзе, завдають ракетних ударів балістичними та керованими ракетами. Крім військових об’єктів, Росія намагається зруйнувати енергетичну, транспортну та промислову інфраструктури, завдає цинічних ударів по житлових кварталах, медичних та освітніх установах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами. Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами”, – підкреслив командувач.

Як зазначив Наєв, впродовж 2023 року сили угрупувань військ Північної операційної зони продовжували проведення стабілізаційної операції у визначених районах. Зокрема, за його словами, у співпраці з Повітряними силами ЗСУ забезпечується прикриття військ та критичних об’єктів інфраструктури від можливих авіаційних та ракетних ударів противника.

Також триває модернізація військ, переозброєння їх на більш сучасні іноземні зразки, зокрема в секторі протиповітряної оборони.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Січня 2024 11:00

Що зміниться в Україні з 1 січня
1 Січня 2024 18:13

Порошенко заявив, що відбудує музей Шухевича
1 Січня 2024 15:23

Уряд продовжив термін проходження ідентифікації пенсіонерів
1 Січня 2024 15:00

Путін пригрозив нарощувати удари по Україні
1 Січня 2024 13:26

В лікарнях залишаються 11 постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 30 грудня
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
усі думки