Політика

Росія припинила трубопровідне постачання нафти до Польщі

25 Лютого 2023 18:47
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росія, нафта, польща

Росія припинила постачання нафти до Польщі через нафтопровід «Дружба», заявив у суботу виконавчий директор польського нафтопереробного підприємства PKN Orlen, додавши, що компанія залучатиме альтернативні джерела, щоб закрити розрив.

Припинення поставок через трубопровід, який був звільнений від санкцій ЄС, накладених на Росію після її повномасштабного вторгнення в Україну, відбулося через день після того, як Польща поставила в Україну свої перші танки Leopard, повідомляє Reuters

«Ми ефективно забезпечуємо поставки. Росія припинила поставки до Польщі, до чого ми готові. Лише 10% сирої нафти надходить з Росії, і ми замінимо її нафтою з інших джерел», — повідомив генеральний директор PKN Orlen Даніель Обайтек.

Компанія заявила, що може повністю забезпечити свої нафтопереробні заводи морем і що припинення поставок трубопроводами не вплине на постачання бензину та дизельного палива клієнтам.


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