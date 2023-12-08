Росія не відмовилася від мети захопити Україну, – WSJ

Україна змушена перейти до оборони на тлі просування РФ, тому наступний український контрнаступ може відбутися тільки навесні 2025 року, повідомляє The Wall Street Journal.

У матеріалі йдеться, що Україна опинилася «у вкрай складній геополітичній ситуації». Зокрема, для української сторони склалося кілька негативних чинників — невдача літнього контрнаступу, ймовірне зупинення американської допомоги через внутрішньополітичні чвари в Конгресі США, нездатність ЄС забезпечити спільними зусиллями достатню військову підтримку України та помітний перехід російської економіки на військові рейки.

«Збільшуючи тиск на Україну, Росія не демонструє жодних ознак відмови від своєї первісної військової мети — захоплення країни», — йдеться в матеріалі.

Журналісти також звертають увагу на нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського, в якій він анонсував будівництво оборонних укріплень уздовж фронту. На думку авторів публікації, це є свідченням переходу війни в нову фазу. Якщо на початку повномасштабної війни ЗСУ вдалися до тактики маневреної оборони, то зараз знову повертається тактика окопної війни, яка була на Донбасі після 2014 року.

Якщо Україна та її союзники зможуть подолати поточні труднощі та продовжити забезпечувати війська, західні стратеги вважають найкращим сценарієм, що наступний рік стане роком відновлення української армії. Інша надія полягає в тому, що Росія втратить багато сил у спробах зламати українську оборону. Зрештою це має означати, що навесні 2025 року Україна знову матиме потенціал для наступу — якщо переживе 2024 рік, йдеться в матеріалі.