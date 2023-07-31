Кримінал

Російські окупанти знов обстріляли Херсон, одна людина загинула

31 Липня 2023 13:52
читать на русском →
херсон, обстріли

Російські окупанти в понеділок, 31 липня, завдали удару по мікрорайону Корабел у Херсоні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть”, – написав Прокудін у телеграм-каналі.

Крім того, поранення отримав 38-річний місцевий житель. Із травмами ноги і руки його госпіталізували до лікарні.

Як повідомлялося, сьогодні вранці російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ “Град”, загинув співробітник комунального підприємства.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
31 Липня 2023 16:55

Удар росіян по Кривому Рогу: кількість жертв знову збільшилася

31 Липня 2023 17:11

Нардеп Холодов складає мандат
31 Липня 2023 15:52

Від початку вторгнення народжуваність в Україні скоротилась на понад чверть
31 Липня 2023 15:15

У Росії заявили, що вивезли з України понад 700 тисяч дітей
31 Липня 2023 14:55

Китай обмежує експорт обладнання для дронів

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки