Російські окупанти знов обстріляли Херсон, одна людина загинула

Російські окупанти в понеділок, 31 липня, завдали удару по мікрорайону Корабел у Херсоні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Під ворожий обстріл у власній автівці потрапив 65-річний чоловік. Знайомий намагався доставити товариша до лікарні. Однак поранення виявилися надто тяжкими, медикам залишилося лише констатувати смерть”, – написав Прокудін у телеграм-каналі.

Крім того, поранення отримав 38-річний місцевий житель. Із травмами ноги і руки його госпіталізували до лікарні.

Як повідомлялося, сьогодні вранці російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ “Град”, загинув співробітник комунального підприємства.