Кримінал

Російські окупанти обстріляли рятувальників в Харківській області

12 Вересня 2023 14:42
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обстріл

Російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Козачій Лопані Харківської області у вівторок, 12 вересня. На щастя, рятувальники не постраждали.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл смт Козача Лопань у Харківській області. Під удар потрапив підрозділ ДСНС”, – йдеться в повідомленні.

Як додали у відомстві, в результаті пошкоджені вікна та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту.

“Постраждалих серед рятувальників немає. Також пошкоджено приватний автотранспорт”, – додали у відомстві.


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