Російські атаки завдали значних пошкоджень: “Укренерго” закликало зменшити споживання електроенергії

“Укренерго” закликало українців зменшити вечірнє споживання електроенергії. Як зазначили в компанії, вранці окупанти завдали значних пошкоджень українським електростанціям.

“Енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії. Зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання”, – пояснило “Укренерго”.

Так, нині існує “особливо велика потреба” в зменшенні споживання у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00. У цей час компанія закликала не вмикати потужні електроприлади, або користуватися ними по черзі. Такі обмеження допоможуть енергосистемі безпечно пройти цей важкий період.