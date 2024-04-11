Економіка

Російські атаки завдали значних пошкоджень: “Укренерго” закликало зменшити споживання електроенергії

11 Квітня 2024 18:43
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електроенергія
Знищене енергообладнання / Фото: Укренерго

“Укренерго” закликало українців зменшити вечірнє споживання електроенергії. Як зазначили в компанії, вранці окупанти завдали значних пошкоджень українським електростанціям.

“Енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії. Зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання”, – пояснило “Укренерго”. 

Так, нині існує “особливо велика потреба” в зменшенні споживання у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00. У цей час компанія закликала не вмикати потужні електроприлади, або користуватися ними по черзі. Такі обмеження допоможуть енергосистемі безпечно пройти цей важкий період.


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