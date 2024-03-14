Суспільство

Російське Міноборони заявило про атаку дронів на 2 області

14 Березня 2024 09:07
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міноборони, дрони, рф
Дрон / Getty Images

Вранці 14 березня Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито атаці 14 безпілотників на дві області. Також, у Білгороді повідомили про повторний обстріл.

Про це пише міноборони РФ.

Повідомляється, що російське ППО нібито перехопило та знищило 11 безпілотників у Білгородській області й ще 3 – у Курській області.

Губернатор Курської області Роман Старовойт близько 03:40 заявив про роботу ППО в регіоні.

Водночас губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков каже, що у селищі Прохорівка нібито внаслідок вибуху спалахнула покрівля приватного будинку, також вибиті вікна та посічено фасад. Проте люди не постраждали.

Крім того, повідомляється, що один безпілотник нібито здетонував поряд із цим же будинком, вибуховою хвилею пошкоджено сусідній приватний житловий будинок – посічені фасад та паркан.

Згодом Гладков заявив про нібито атаку на саме місто Білгород, внаслідок чого сталося загоряння сухої трави. Також були вибиті вікна у приватному будинку.


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