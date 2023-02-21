Кримінал

“Російська жорстокість не має меж”. Зеленський відреагував на трагедію у Херсоні

21 Лютого 2023 15:00
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Сьогодні російські військові обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні. Повідомляється про шістьох загиблих.

На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський.

“Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України”, – написав він у мережі.

Він також висловив співчуття всім, хто втратив рідних.

В Оперативному командуванні “Південь” розповіли подробиці сьогоднішнього обстрілу Херсона та Очакова.

Обидва міста обстріляли з РСЗВ. У Херсоні під ударом житлові квартали, об’єкти критичної інфраструктури, дитячий садок, лікарні, приватні гаражі та автомобілі.

Декілька будинків суттєво пошкоджено, у багатоповерхівках через пряме влучення горить кілька квартир.

Обстріляно ринок та зупинку громадського транспорту.

Попередньо – 6 загиблих та 12 поранених.

В Очакові через обстріл поранено 1 особу.


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