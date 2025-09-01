Робив селфі: у Києві помер чоловік, якого уразило струмом на даху електрички

У неділю, 31 серпня, у Києві чоловік вліз на дах електрички, щоб зробити селфі. Після ураження струмом постраждалого госпіталізували, врятувати чоловіка лікарям не вдалося.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними поліції, 24-річний киянин на Дарницькій залізничній станції заліз на дах електропотяга та робив селфі.

“Чоловіка уразило струмом високої напруги. Постраждалого з численними опіками у важкому стані госпіталізували”, — йдеться в повідомленні.

У лікарні киянин від отриманих тілесних ушкоджень сьогодні помер.

Слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з додатковою відміткою “нещасний випадок”).