РФ знову обстріляла одну з ТЕС на сході України

Станом на ранок 15 грудня споживання електроенергії в Україні тримається на високому рівні, через сильну ожеледицю та сильний вітер знеструмлено 355 населених пунктів в семи областях. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 445 населених пунктів.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що вчора, 14 грудня, попри стабільну температуру, споживання електроенергії збільшилось. Добовий максимум був на 2,4 % вищим за відповідний показник 13 грудня.

Крім того, вночі знову була обстріляна разом з містом-супутником одна з теплоелектростанцій, є пошкодження обладнання. Після ремонту протягом доби повернулись в роботу два блока на ТЕС, а також дві ТЕЦ в південному та західному регіонах. Натомість три інших енергоблока на ТЕС в різних регіонах вийшли в аварійний ремонт.

“Сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду. Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються”, — зазначили в “Укренерго”.