Кримінал

РФ завдала ударів по Холодногірському району Харкова

6 Серпня 2023 10:05
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ракетний удар

Сьогодні вранці жителі Харкова чули щонайменше два вибухи, перший пролунав о 09:04. У місті та області оголосили повітряну тривогу о 09:06.

Харків перебуває під обстрілом, підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Перебувати в укриттях закликав очільник ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше він додав, що РФ завдала ударів по Холодногірському району Харкова ракетами С-300.

“Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила”, – повідомив Синєгубов.


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