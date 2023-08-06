Сьогодні вранці жителі Харкова чули щонайменше два вибухи, перший пролунав о 09:04. У місті та області оголосили повітряну тривогу о 09:06.

Харків перебуває під обстрілом, підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Перебувати в укриттях закликав очільник ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше він додав, що РФ завдала ударів по Холодногірському району Харкова ракетами С-300.

“Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила”, – повідомив Синєгубов.