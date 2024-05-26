РФ випускає снаряди втричі швидше, ніж Захід

Росія виробляє артилерійські боєприпаси втричі швидше і вчетверо дешевше, ніж західні союзники України, повідомляє британський телеканал Sky News, посилаючись на аналіз консалтингової компанії Bain & Company.

За підрахунками аналітиків на основі загальнодоступної інформації, 2024 року російські заводи виготовлять або відремонтують приблизно 4,5 млн артснарядів, тоді як європейські країни і США загалом виготовлять 1,3 мільйона снарядів.

При цьому середня собівартість західних снарядів калібру 155 мм, які є стандартом НАТО, становила близько 4 тисяч доларів США за одиницю, тоді як собівартість аналогічної кількості російських 152-міліметрових боєприпасів становила близько 1000 доларів, зазначається далі.

Ці цифри підкреслюють серйозну проблему, з якою стикаються Збройні сили України, що покладаються на постачання боєприпасів зі США та Європи у відбитті російського вторгнення, вказує Sky News.

Боєприпаси калібру 155 мм – це стандарт для знарядь країн НАТО, який використовують в артилерійських знаряддях, що перебувають на озброєнні багатьох країн по всьому світу. Україна, яка вже понад два роки обороняється від повномасштабного вторгнення РФ, отримує їх від цілої низки країн, але потребує значно більшої їх кількості. З початку війни Київ отримав тільки від США понад 2 млн снарядів.

Крім того, Чехія на початку 2024 року заявила, що надасть ЗСУ до 500 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм і до 300 тисяч калібру 122 мм. Переговори про закупівлю у третіх країн велися з ініціативи Праги з початку 2022 року. Ціла низка країн світу приєдналася до цієї ініціативи.

У 2025 році німецький концерн Rheinmetall побудує снарядний завод в Україні.