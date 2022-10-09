Суспільство

РФ шукає в третіх країнах додаткові ресурси для ведення війни, – Генштаб

9 Жовтня 2022 19:08
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генштаб

Протягом доби окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ударів противника постраждало населення та об’єкти більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема, Березнегувате, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Зеленопілля, Времівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Давидів Брід, Нова Кам’янка, Трифонівка, повідомляє Генштаб.

Для ударів по Запоріжжю противник використав двадцять крилатих, авіаційних та зенітних керованих ракет. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136. Один з них було знищено силами і засобами ППО в акваторії Чорного моря.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Миропілля, Мезенівка, Ворожба, Славгород, Середина Буда та Старикове Сумської області. Не перетинаючи державного кордону, ворог завдав авіаційних ударів, задіявши армійську авіацію.

На Слобожанському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони 30 населених пунктів. Серед них – Білий Колодязь, Висока Яруга, Ізюм, Нескучне, Рідкодуб, Червона Зоря. Також ворог застосовував ударні БпЛА.

На Краматорському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Іванівка, Невське, Першотравневе, Серебрянка та Терни. Здійснюють масоване мінування мостових переходів, переправ та передмість населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зайцеве, Зеленопілля, Соледар, Яковлівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське, Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілам з танків, мінометів та ствольної артилерії ворогом піддано понад 30 населених пунктів. Серед них Гуляйпільське, Вільне Поле, Вугледар, Времівка, Новосілка, Полтавка та Чарівне.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони більш ніж 35 міст та сіл вздовж всієї лінії зіткнення. Так, в Миколаївській області, під удари потрапили 38 об’єктів, з них – жодного військового. Це, зокрема, 24 житлові будинки, 3 об’єкти – критична інфраструктура та життєзабезпечення, 7 – промислові об’єкти.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бударки, Терни, Соледар, Нью-Йорк, Первомайське, Невельське та Побєда.

Керівництво російської федерації здійснює заходи з пошуку додаткових ресурсів для ведення війни. На цей час ведуться переговори з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню. Іншим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали республіки білорусь. Найближчим часом сплановано переміщення на територію росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.


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