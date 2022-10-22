Політика

РФ не зацікавлена у припиненні війни, – Блінкен

22 Жовтня 2022 10:59
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війна, сша

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про відсутність ознак того, що РФ готова припинити свою агресію в Україні і перейти до дипломатії.

Про це він сказав на пресконференції з главою МЗС Франції Кетрін Колонна, повідомляє “Європейська правда“.

“Коли йдеться про дипломатію для припинення війни, це повністю залежить від того, чи Росія дійде до того місця, де вона дійсно буде зацікавлена у припиненні агресії, яку вона розпочала, і ми не бачимо жодних доказів цього на даний момент” – сказав Блінкен. 

Навпаки, за його словами, Росія подвоює і потроює свою агресію, що проявляється у мобілізації сотень тисяч росіян, фіктивних референдумах та незаконній анексії, бомбардуваннях цивільної інфраструктури.

“Отже, все вказує на те, що президент Путін, далекий від бажання займатися змістовною дипломатією, продовжує діяти в протилежному напрямку.  Фундаментальна проблема, яку він має, полягає в тому, що український народ не тільки надзвичайно мужній і стійкий, він також дуже успішний у тому, щоб не тільки відбити агресію, але й повернути свою землю назад” – заявив держсекретар США.

“Українці борються за свою країну, за свою землю, за своє майбутнє.  Росія – ні.  Чим швидше президент Путін зрозуміє це і прийде до цього висновку, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну” – наголосив Блінкен.

За його словами, США будуть розглядати всі засоби для просування дипломатії, якщо побачать таку можливість. 

“Звичайно, ми завжди будемо розглядати це.  Але, як я вже сказав, на даний момент Росія не демонструє жодних ознак бажання займатися змістовною дипломатією” – зазначив він.


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