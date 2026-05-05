РФ атакувала обʼєкт газовидобування на Полтавщині: серед загиблих — двоє рятувальників

Уночі 5 травня російські військові атакували обʼєкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, росіяни завдали повторного ракетного удару.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Унаслідок отриманих травм загинули четверо людей, серед них – двоє рятувальників. Восьмеро цивільних поранені.

23 рятувальники отримали травми. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя – розповів Клименко.

РФ завдала удару по рятувальниках на Полтавщині

У МВС назвали імена загиблих на Полтавщині рятувальників

У результаті атаки РФ загинув заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко – Герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві у 2024 році було врятовано 17 людей. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів, запобігав техногенним катастрофам, власноруч ліквідовуючи пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури.

Друга жертва російського удару – пожежний-рятувальник Дмитро Скриль. На службі в ДСНС понад 20 років, неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової промисловості, спричинених обстрілами.