РФ активізувалася на Куп’янському напрямку — 14-та ОМБр

Російська армія активізувалася на Куп’янському напрямку фронту.

Про це 9 жовтня в етері “Суспільне. Спротив” розказала речниця 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого Надія Замрига.

“Ситуація на Куп’янському напрямку довгий час перебувала у затишші. Події крайніх кількох днів це підтвердили. Ворог активізувався і намагається здійснити свої плани, піти вперед на Куп’янському напрямку, у населені пункти перед Куп’янськом. Атаки відбиті — артилерія працює, танки наші працюють, працює усе, що може не допустити техніку і підвіз особового складу на передову. Бо, коли техніка ближче до передової, це вже більш небезпечно, коли особовий склад поповнив свої передові позиції це теж небезпечно. Тому, намагаємося працювати так, щоб не допустити цього”, — сказала Надія Замрига.