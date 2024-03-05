Реєстр військовозобов’язаних “Оберіг” підключили до прикордонної служб

З середини лютого Державна прикордонна служба розпочала використовувати реєстр “Оберіг”, щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон.

Про це повідомляє Міноборони України.

“Міноборони разом з Державною прикордонною службою налагодили обмін між базою даних Держприкордонслужби та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Це дозволяє викривати підроблені документи та оперативно перевіряти інформацію про військовозобов’язаних”, – йдеться у повідомленні.

Раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП. Зараз інформацію щодо цього можна швидко перевірити онлайн через реєстр “Оберіг”.

Протягом 3-х останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів.