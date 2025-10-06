Reuters: після атаки дронів один із найбільших НПЗ Росії у Кіриші зупинив головний блок переробки нафти

Один із найбільших російських нафтопереробних заводів — Кірішський НПЗ у Ленінградській області — призупинив роботу свого головного блоку первинної переробки нафти CDU-6 після атаки дрона та пожежі, що сталася 4 жовтня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

За їхніми даними, відновлення роботи може тривати близько місяця. Зупинка найпотужнішого блоку може призвести до зменшення виробництва пального в умовах паливної кризи в Росії, що поглиблюється через удари українських безпілотників по енергетичній інфраструктурі та дефіцит популярних видів бензину.

Блок CDU-6 має потужність близько 8 мільйонів тонн на рік (приблизно 160 тисяч барелів на добу) і забезпечує понад 40% загального обсягу переробки на заводі. Підприємство, яким керує компанія «Сургутнефтегаз», нині намагається запустити інший блок, пошкоджений під час попередньої атаки дрона в середині вересня.

На час ремонту Кірішський НПЗ працюватиме приблизно на 70% потужності, компенсуючи втрати за рахунок інших установок, що працюватимуть понад номінальне навантаження.

За даними агентства, у 2024 році завод переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що становило 6,6% від загального обсягу переробки в Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і бітум.

Компанія «Сургутнефтегаз» не надала коментар у відповідь на запит журналістів. Reuters зазначає, що інцидент став черговим у серії атак на російські нафтопереробні заводи, які суттєво впливають на внутрішнє постачання палива в країні.