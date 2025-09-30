        Суспільство

        Рекордні морози та снігові бурі прогнозують синоптики цієї зими в Україні

        Сергій Бордовський
        30 Вересня 2025 11:44
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото: Ігор Піддубний facebook.com/piddubniy.igor
        Ілюстративне фото / Фото: Ігор Піддубний facebook.com/piddubniy.igor

        За прогнозами міжнародного порталу Mkweather, майбутня зима в Європі обіцяє різкі контрасти – від теплої та дощової погоди на початку сезону до сильних холодів наприкінці. Для України, яка потрапляє в східноєвропейську зону ризику, це означає можливість арктичних вторгнень і рекордних морозів у січні–лютому.

        Фахівці пояснюють, що на погоду вплинуть природні кліматичні процеси. Це, зокрема, охолодження води в Тихому океані, яке змінює атмосферу у світі (Ла-Нінья), послаблення вітрів, які зазвичай утримують холодне повітря біля Арктики (полярний вихор), та зміни в потоках повітря над Атлантикою й Арктикою. Усе це може «відкрити двері» для сильних морозів із півночі.

        Для України прогнозують:

        Реклама
        Реклама

        • підвищений ризик тривалих хвиль морозів наприкінці зими;
        • снігові бурі та заметілі через зіткнення арктичного холоду з вологими середземноморськими циклонами;
        • серйозні навантаження на енергетичну інфраструктуру через різкі стрибки попиту на тепло.

        Синоптики застерігають: лютий 2026 року може увійти до числа найхолодніших зимових місяців останніх десятиліть для Центральної та Східної Європи, включно з Україною.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини