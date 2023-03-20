Відповідальна гра завжди починається із надійної платформи, яка має можливість забезпечити якісний гемблінг. Оскільки далеко не кожне казино здатне запропонувати сучасним гравцям конкурентоспроможний сервіс та високий рівень безпеки. Портал з азартними розвагами повинен відповідати великому переліку критеріїв. На сьогодні список важливих характеристик настільки великий, що не кожен гемблер має час та бажання перевіряти все самостійно. А тому існують фахівці, які створюють рейтинг перевірених онлайн казино.

Його слід дотримуватися не тільки новачкам, а й професійним гравцям. Перш за все тому, що із роботою непорядних онлайн казино може стикнутися кожен. А тому, щоб не перевіряти надійність віртуального закладу на своєму досвіді, краще витратити декілька хвилин і дізнатися думку експертів. Особливо зважаючи на те, скільки зараз загалом працює порталів для гемблінгу в Україні.

ТОП-5 перевірених казино онлайн

Наразі існує безліч платформ, які пропонують грати на гроші. Деякі з них є непоганими ресурсами, що дають можливість гарно провести час. Але у будь-якому разі всі вони орієнтуються на українських лідерів у індустрії гемблінгу. Це інтернет-казино, котрі найбільше обожнюють користувачі. Тому буде доречним дізнатися, хто потрапив у рейтинг перевірених казино.

ТОП-5 місць для якісного гемблінгу:

1win. Це дуже великий портал, який пропонуємо більше 10,000 азартних розваг. Більше того, тут навіть знайдеться місце для беттерів. Розважальний заклад додатково пропонує ставки на спорт та кіберспорт. На сайті багато можливостей отримати бонус на депозит. Favbet. Онлайн казино має ліцензію КРАІЛ та також пропонує багато бонусів. Портал також сконцентровано не тільки на гемблінгу. Проте, ігрова бібліотека не настільки велика. Реєстрація дозволена від 21 року. Pin Up. Віртуальний заклад пропонує непоганий асортимент азартних розваг. До того ж, має ексклюзивну пропозицію – Gift Box. Із недоліків можна виділити відсутність мобільного додатку на IOS. Pointloto. Сайт повністю зосереджено на гемблінгу та турнірах. Також він надає незвичайну програму лояльності. Невеликі бонуси тут нараховуються учасникам за кожне поповнення балансу. Vbet. Платформа також одночасно пропонує й гемблінг, й беттінг. Окрім того, має ліцензію. Головною особливістю є різноманітна ігрова бібліотека та можливість долучитися до покерного турніру.

Як обрати найкраще онлайн казино?

Бажаєте взяти все у свої руки та самостійно створити власний рейтинг перевірених онлайн казино? Тоді пропонуємо звернутися до головних порад від експертів. Розглянемо, як правильно обирати казино у мережі Інтернет.

Як обрати місце де грати на гроші:

Зверніть увагу на репутацію ресурсу. Це перше, що потрібно зробити гравцю. Дізнайтеся, що пишуть реальні люди про казино. Наприклад, можна почитати про нього відгуки.

Дізнайтеся про ліцензію. У більшості випадків, якщо портал не має ліцензії (КРАІЛ, Кюрасао або Мальти), то він не є порядним. А тому довіряти їм не варто.

Чи має інтернет-казино технічну підтримку? Якісні заклади забезпечують техпідтримку, що працює у режимі 24/7. Не завжди вона має мобільний номер, але інші способи зв’язку – обов’язково.

Ігрова бібліотека. Вона повинна бути не тільки великою, а й різноманітною. Також більшість сайтів надають клієнтам демонстраційний режим на слоти та автомати.

Мобільний додаток. Це не обов’язкова, але для багатьох важлива умова, тому що все більше людей обирають геймплей зі смартфону.

Акції та бонуси. Зверніть увагу на подарунки, якими тішить казино своїх гостей. Гарний портал намагається розробити найзручнішу програму лояльності.

Як складають рейтинг онлайн казино?

На перший погляд здається, що можна швидко й просто самостійно створити власний рейтинг кращих казино України. Але насправді це дуже кропітка робота, яка вимагає великого часу, знань та досвіду. Спеціаліст враховує більш тонкі деталі, на які не звертає увагу звичайний користувач. А тому не довіряти думці фахівця, що складає та постійно оновлює рейтинги, підстави немає. Таким чином, легше не витрачати вільний час та просто обрати онлайн казино із списку.

Експерти звертають увагу на такі деталі, як період дії ліцензії та ким вона видана. Також на умови програми лояльності (вейджер та час відіграшу). Додаткових зусиль займає перевірка провайдерів у асортименті, що створюють онлайн ігри. Окрім того, наявність демо версії та підтримки мобільного геймплею. Навіть те, чи справжні промокоди та як їх використовувати.

Верифікація у перевірених онлайн казино

Верифікація – це процес перевірки персональних даних клієнта. Це потрібно не тільки онлайн казино, а й самому гравцю. Таким чином, заклад забезпечує більший рівень безпеки своїх користувачів. Наприклад, коли виводиться велика грошова сума або додано інші платіжні дані задля зняття коштів.

А тому перевірені казино в Україні роблять запит на підтвердження даних відвідувача. Для цього може знадобитися відправити менеджеру фото документів. Також багато саме українських ресурсів впровадили підтвердження через додаток «Дія». Зверніть увагу, що дані користувачів надійно зберігаються та нікому не передаються.