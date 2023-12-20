Політика

Рада Україна-НАТО проведе перше засідання за участі командувачів Генеральних штабів

20 Грудня 2023 21:39
читать на русском →
нато

Найвищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – проведе у Брюсселі засідання 17-18 січня 2024 року на рівні начальників генеральних штабів країн Північноатлантичного альянсу, оголосила в середу штаб-квартира організації.

Нарада відбудеться під головуванням глави Військового комітету адмірала Роба Бауера. В ній візьмуть участь верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі та верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО з трансформації (SACT) генерал Філіпп Лавінь. До учасників зустрічі приєднається запрошений колега зі Швеції, зазначається в повідомленні штаб-квартири НАТО.

У документі йдеться про те, що засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників Генштабів дасть змогу обговорити “питання, що мають стратегічне значення для Північноатлантичного альянсу”.

Зокрема, передбачено розгляд питань оборонної промисловості, військового потенціалу та оперативного планування. Глави штабів оборони також обговорять “дорожню карту” з адаптації до поточних і майбутніх загроз.

Серед інших тем дискусій натовських воєначальників – комплексна протиповітряна і протиракетна оборона з метою підвищення боєготовності та оперативної сумісності в мирний час і в періоди криз і конфліктів.

Начальники Генштабів нададуть додаткові рекомендації щодо пріоритетів військового стримування і оборони НАТО з акцентом на ключові вимоги до потенціалу напередодні рішень саміту альянсу у Вашингтоні в липні 2024 року.

Учасники зустрічі вперше проведуть засідання у форматі Ради НАТО-Україна. Вони обговорять події в країні, ситуацію на місцях, а також “підтримку України з боку НАТО і союзників, що триває”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Грудня 2023 18:38

З України щодоби через західний кордон виїжджають 6000 чоловіків призовного віку — ДПСУ
20 Грудня 2023 19:03

Російські війська намагаються вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра
20 Грудня 2023 17:13

“Київстар” відновив 100% послуг – президент компанії
20 Грудня 2023 16:41

У “Дії” запрацювала послуга перереєстрації автівок
20 Грудня 2023 16:18

Потреба у повістках відпаде, коли реєстр військовозобов’язаних запрацює наповну — Фітьо
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки