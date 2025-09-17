Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмена, підтримавши його у другому читанні 283 голосами. Закон ухвалено в цілому.

Про це стало відомо із трансляції засідання.

Ще у квітні 2024 року Міноборони спільно з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців, що фактично передбачало появу посади військового омбудсмена.

19 листопада 2024 року під час презентації внутрішнього “плану стійкості” президент Володимир Зеленський оголосив, що Міністерство оборони та військове командування повинні обрати й призначити омбудсмена. 30 грудня того ж року Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової на цю посаду. Раніше вона працювала журналісткою та правозахисницею.

Згідно із законопроєктом, президент призначатиме військового омбудсмена та його заступників. Крім того, буде створено Офіс військового омбудсмена як допоміжний орган для цивільного демократичного контролю у секторі безпеки й оборони.

Також у законопроєкті визначений порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах, а також процес взаємодії омбудсмена з іншими державними органами.