        Суспільство

        Рада ухвалила закон про створення єдиної системи соціальної сфери: що це означає

        Федір Олексієв
        18 Вересня 2025 12:43
        Верховна Рада ухвалила закон про створення єдиної системи соціальної сфери, яка об’єднає всі реєстри та бази даних у сфері соцзахисту.

        Законопроєкт №11377 передбачає формування інтегрованого довідково-інформаційного середовища, що включатиме понад 30 існуючих реєстрів і сервісів. Це дасть змогу усунути дублювання виплат, зменшити кількість помилок у даних та пришвидшити їхню обробку.

        Єдина інформаційна система соціальної сфери буде здійснювати електронний інформаційний обмін даними в онлайн-режимі з низкою реєстрів, зокрема, це:

        • Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг»)
        • Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ)
        • Демографічний реєстр
        • Реєстр транспортних засобів
        • Реєстр фізичних осіб — платників податків
        • Автоматизована система виконавчого провадження
        • Система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України
        • Державний реєстр актів цивільного стану громадян
        • Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
        • Державний земельний кадастр
        • Єдина судова інформаційно-комунікаційна система
        • інші електронні інформаційні ресурси тощо.

        Завдяки централізованому обліку даних очікується зниження витрат, автоматизація процесів і підвищення якості обслуговування громадян.

        Раніше соціальна сфера функціонувала на основі десятків розрізнених реєстрів, які ускладнювали роботу й гальмували надання послуг. 


