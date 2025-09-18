Рада ухвалила закон про створення єдиної системи соціальної сфери: що це означає

Верховна Рада ухвалила закон про створення єдиної системи соціальної сфери, яка об’єднає всі реєстри та бази даних у сфері соцзахисту.
Законопроєкт №11377 передбачає формування інтегрованого довідково-інформаційного середовища, що включатиме понад 30 існуючих реєстрів і сервісів. Це дасть змогу усунути дублювання виплат, зменшити кількість помилок у даних та пришвидшити їхню обробку.
Єдина інформаційна система соціальної сфери буде здійснювати електронний інформаційний обмін даними в онлайн-режимі з низкою реєстрів, зокрема, це:
- Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг»)
- Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ)
- Демографічний реєстр
- Реєстр транспортних засобів
- Реєстр фізичних осіб — платників податків
- Автоматизована система виконавчого провадження
- Система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України
- Державний реєстр актів цивільного стану громадян
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
- Державний земельний кадастр
- Єдина судова інформаційно-комунікаційна система
- інші електронні інформаційні ресурси тощо.
Завдяки централізованому обліку даних очікується зниження витрат, автоматизація процесів і підвищення якості обслуговування громадян.
Раніше соціальна сфера функціонувала на основі десятків розрізнених реєстрів, які ускладнювали роботу й гальмували надання послуг.