Рада ухвалила закон про створення єдиної системи соціальної сфери: що це означає

Верховна Рада ухвалила закон про створення єдиної системи соціальної сфери, яка об’єднає всі реєстри та бази даних у сфері соцзахисту.

Законопроєкт №11377 передбачає формування інтегрованого довідково-інформаційного середовища, що включатиме понад 30 існуючих реєстрів і сервісів. Це дасть змогу усунути дублювання виплат, зменшити кількість помилок у даних та пришвидшити їхню обробку.

Єдина інформаційна система соціальної сфери буде здійснювати електронний інформаційний обмін даними в онлайн-режимі з низкою реєстрів, зокрема, це:

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг»)

Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ)

Демографічний реєстр

Реєстр транспортних засобів

Реєстр фізичних осіб — платників податків

Автоматизована система виконавчого провадження

Система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний земельний кадастр

Єдина судова інформаційно-комунікаційна система

інші електронні інформаційні ресурси тощо.

Завдяки централізованому обліку даних очікується зниження витрат, автоматизація процесів і підвищення якості обслуговування громадян.

Раніше соціальна сфера функціонувала на основі десятків розрізнених реєстрів, які ускладнювали роботу й гальмували надання послуг.