Кримінал

П’яти правоохоронцям повідомлено про підозру у справі про вибух у Київському суді

29 Липня 2023 13:10
читать на русском →
вибух

Державне бюро розслідувань встановило обставини та причини інциденту у Шевченківському суді Києва, який трапився 5 липня 2023 року. Проведено судові військову експертизу, експертизи речовин які установили залишки у камері Ігоря Гуменюка речовин, ідентичних тим, які спричинили вибух. В результаті працівники ДБР повідомили про підозру пʼяти правоохоронцям. У наслідок їх службової недбалості загинув підозрюваний, який встиг поранити вибуховими пристроями кілька поліцейських.

Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з під варти. Спільники передавали йому до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків. Чоловік кустарно виготовив так званий «пояс шахіда» та кілька саморобних вибухових пристроїв. Він планував підірвати їх у приміщенні суду та втекти, використовуючи паніку.

Правоохоронці встановили, що під час перебування в СІЗО та перевезення Гуменюка до суду відповідальні посадовці ДУ «Київський слідчий ізолятора» та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі. У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду.

Наразі п’ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру. Три працівника СІЗО підозрюються у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Два військовослужбовця НГУ підозрюються у порушенні статутних правил вартової служби за ст. 418 ч.3. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Встановлюються інші особи, які сприяли у вчиненні злочину.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
29 Липня 2023 13:36

Зеленський відвідав позиції ССО під Бахмутом

29 Липня 2023 14:11

Понад 100 “вагнерівців” переміщуються в бік кордону з ЄС
29 Липня 2023 13:10

П’яти правоохоронцям повідомлено про підозру у справі про вибух у Київському суді
29 Липня 2023 12:05

ISW: Контрнаступ ЗСУ триває щонайменше на трьох ділянках
29 Липня 2023 11:29

В Казачій бухті Севастополя вибухнув склад боєприпасів

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

усі думки