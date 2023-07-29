П’яти правоохоронцям повідомлено про підозру у справі про вибух у Київському суді

Державне бюро розслідувань встановило обставини та причини інциденту у Шевченківському суді Києва, який трапився 5 липня 2023 року. Проведено судові військову експертизу, експертизи речовин які установили залишки у камері Ігоря Гуменюка речовин, ідентичних тим, які спричинили вибух. В результаті працівники ДБР повідомили про підозру пʼяти правоохоронцям. У наслідок їх службової недбалості загинув підозрюваний, який встиг поранити вибуховими пристроями кілька поліцейських.

Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з під варти. Спільники передавали йому до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків. Чоловік кустарно виготовив так званий «пояс шахіда» та кілька саморобних вибухових пристроїв. Він планував підірвати їх у приміщенні суду та втекти, використовуючи паніку.

Правоохоронці встановили, що під час перебування в СІЗО та перевезення Гуменюка до суду відповідальні посадовці ДУ «Київський слідчий ізолятора» та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі. У камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду.

Наразі п’ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру. Три працівника СІЗО підозрюються у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Два військовослужбовця НГУ підозрюються у порушенні статутних правил вартової служби за ст. 418 ч.3. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Встановлюються інші особи, які сприяли у вчиненні злочину.