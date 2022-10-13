Політика

П’ятнадцять країн вирішили створити загальноєвропейську систему ППО

13 Жовтня 2022 12:03
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нато

З ініціативи Німеччини п’ятнадцять європейських держав підписали у штаб-квартирі НАТО протокол про намір щодо створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони, повідомила у четвер міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер.

“З ініціативи Німеччини 15 країн підписали протокол про намір щодо європейської ініціативи Sky Shield (Небесний щит): глобальної загальноєвропейської системи протиповітряної оборони”, – написала бельгійський міністр у Twitter.

За словами міністра, підписання протоколу свідчить про прагнення посилити європейську складову НАТО.

За даними ЗМІ, до ініціативи, крім Бельгії та Німеччини, також приєдналися 13 європейських держав: Британія, Словаччина, Норвегія, Литва, Угорщина, Болгарія, Чехія, Фінляндія, Латвія, Нідерланди, Румунія, Естонія та Словенія.


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