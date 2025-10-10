Путін змушений відкласти перший Росія-Арабський саміт через відмову більшості лідерів приїхати до Москви — Bloomberg

Запланований на 15 жовтня в Москві перший Росія-Арабський саміт було відкладено через те, що недостатня кількість арабських лідерів підтвердила свою участь. Як повідомляє Bloomberg, Кремль розглядав цей захід як одну з головних зовнішньополітичних ініціатив року, покликану продемонструвати Заходу, зокрема президентові США Дональду Трампу, що Росія зберігає підтримку та вплив у арабському світі.

За словами співрозмовника агентства, знайомого з підготовкою до форуму, рішення про перенесення стало вимушеним, але в Москві сподіваються провести захід пізніше.

«Це залежатиме від розвитку ситуації з реалізацією плану Трампа тощо. Побачимо, що запропонують наші арабські друзі», — заявив помічник Путіна з міжнародних питань Юрій Ушаков у відеоінтерв’ю, опублікованому в Telegram.

Офіційно саміт було відкладено після телефонної розмови між Путіним і прем’єр-міністром Іраку Мохаммедом Шіа аль-Судані. У Кремлі пояснили, що глави держав не можуть прибути до Москви під час реалізації ізраїльсько-палестинської угоди, посередником якої виступили США.

Сам Путін заявив, що рішення про відтермінування ухвалив особисто. «Я зробив це, щоб не заважати процесу, який, як ми сподіваємось, уже запущений», — сказав він журналістам у Душанбе.

За даними Bloomberg, із 22 запрошених глав арабських держав лише кілька підтвердили участь, серед них президент Сирії Ахмед аль-Шараа та глава Ліги арабських держав. Водночас такі ключові регіональні лідери, як наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, президент ОАЕ Мухаммед бін Заєд аль-Нахаян і президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, не надали офіційного підтвердження.

Аналітики зазначають, що багато країн Близького Сходу нині більше зацікавлені у співпраці зі США, які активно просувають план врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. «Після останніх спроб Трампа посилити тиск на Кремль Путіну було важливо показати, що Росія не ізольована. Але без підтримки арабського світу цей сигнал не спрацював», — прокоментував директор Carnegie Russia Eurasia Center у Берліні Олександр Габуєв.

За інформацією видання, нова дата саміту може бути призначена на листопад.

Політичний аналітик із Москви Андрій Колесніков зазначив, що провал цього заходу лише підтверджує ослаблення впливу Кремля в регіоні. «Путін хотів показати, що він лідер “світової більшості”, але яка це більшість без арабського світу? Він мріє бути гравцем на рівні СРСР, але не має достатніх ресурсів», — сказав він.